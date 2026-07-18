Лантратова: в ООН направлены обращения после новых атак ВСУ на регионы РФ

Лантратова обратилась в ООН и-за новых атак ВСУ на российские регионы Лантратова: в ООН направлены обращения после новых атак ВСУ на регионы РФ

Москва18 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения в ООН в связи с новой волной массированных атак ВСУ на регионы России.

Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы написала он в своем канале в MAX

Ранее Лантратова заявила о намерении направить в ООН и МККК материалы о ситуации в донецкой Дружковке, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.