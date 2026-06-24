Боец "Центра" гранатами уничтожил огневую точку ВСУ в селе Приют Боец "Центра" рассказал о подавлении гранатами огневой точки ВСУ в селе Приют

Москва24 июн Вести.Штурм укрепленных огневых точек противника в полуразрушенных зданиях села Приют велся в обход. Одну из них стрелок 102-го мотострелкового полка 8-й армии группировки войск "Центр" Рахим Рахимов подавил двумя гранатами и серией выстрелов из автоматического оружия. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Противник оборудовал огневые точки в каждом здании населенного пункта. Фронтальная атака была нецелесообразна. Бойцы "Центра" сосредоточились на фланговых маневрах и поочередной зачистке подвалов.

Они (боевики ВСУ - прим. ред.) были за стеной, им никак уже не зайти туда [в здание], не забежать. Я выглядываю, они выглядывают. Смотрят на меня, я сразу отработал поделился Рахимов

Ранее военный эксперт Александр Артамонов рассказал ИС "Вести" об эффективности тактики "фланговый охват", применяемой российскими военными. По его словам, благодаря ей ВС РФ на протяжении четырех лет освобождают населенные пункты от боевиков ВСУ.