Командир БМ-21 "Град" с позывным Яким рассказал об уничтожении ДРГ противника Боец ВС РФ: команда поступила уничтожить ДРГ- мы отработали

Москва15 июн Вести.Командир БМ-21 "Град" с позывным Яким рассказал ИС "Вести" как реактивная артиллерия 36 бригады группировки войск "Восток" на стыке Запорожской и Днепропетровской областей обнаружила и уничтожила диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника.

По его словам, расчеты БМ-21 "Град" работают в режиме ежедневных боевых выездов. Их разрушительная сила позволяет сметать противника с огромных пространств. Лесополосы, которые могли бы служить укрытием, после залпа "Градов" превращаются в смертельную ловушку, не оставляя врагу шансов на дальнейшее продвижение. Ирония в том, что сами артиллеристы находятся под постоянным прицелом FPV-дронов, рискуя своей жизнью.

Нам поступила команда вычислить ДРГ группу противника на двух пикапах. Получается, оператор БПЛА их засек. Мы зарядили 20 штук снарядов, выехали и отработали по ним. Пикапы уничтожены. Задание выполнено рассказал Яким

В течении суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем свыше 466 военнослужащих, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей и 7 гаубиц. Активные действия воинов-дальневосточников помогают ежедневно двигать линию соприкосновения. Только за сутки бойцы группировки войск "Восток" смогли вклиниться в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии пункта Комсомольское в Запорожской области

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ. Населенный пункт контролируют бойцы группировки ВС РФ "Восток".