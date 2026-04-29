Боец ВС РФ рассказал об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области Боец "Востока": уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Москва29 апр Вести.Артиллерия группировки войск "Восток" уничтожила склад боеприпасов ВСУ в лесополосе в Запорожской области. Наводчик с позывным Штиль рассказал ИС "Вести", что для поражения цели хватило пяти выстрелов.

По его словам, боевики пытались пробиться к складу на натовской бронетехнике.

Хватило пяти выстрелов, после чего пункт был полностью уничтожен. Успешно перекатились и начали отрабатывать по другим целям рассказал Штиль

Он также отметил, что была задействована самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". По его словам, преимущество установки заключается в ее "всепогодности". "Гвоздика" может вести огонь на расстоянии до 15 километров.

Ранее снайпер "Востока" с позывным Печкин рассказал, как помог эвакуировать раненого бойца, несмотря на пулеметный огонь ВСУ.