Боец рассказал об основных целях САУ "Гвоздика" в лесополосе под Гуляйполем Боец: основные цели в лесополосе под Гуляйполем подавляет САУ "Гвоздика"

Москва29 апр Вести.Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика" вносит вклад в ежедневные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе под Гуляйполем. Об этом рассказал ИС "Вести" командир взвода группировки войск "Восток" с позывным Енисей.

Ствольная артиллерия работает в любых погодных условиях. САУ "Гвоздика" успешно поражает цели на глубину до 15 км. Установка выполняет основные задачи, отметил Енисей.

Откуда вылетают FPV-дроны и "Мавики" противника? Наша разведка увидела, что оттуда вылетело. Мы по ним работаем - и больше оттуда ничего не летает. Ну, это такие самые частые цели уточнил Енисей

Российские группировки войск "Запад", "Восток" и "Север" уничтожили за последние сутки 82 пункта управления беспилотниками (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны.