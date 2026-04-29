Боец "Востока" рассказал о ценности САУ "Гвоздика" при работе в лесополосе Бойцы "Востока" ценят САУ "Гвоздика" за точность и скорость

Москва29 апр Вести.Командир самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гвоздика" группировки войск "Восток" с позывным Монолит рассказал о слаженной работе экипажа орудия.

По его словам, экипаж называет САУ "Гвоздика" "снайперской винтовкой артиллеристов". САУ "Гвоздика" ценят за точность стрельбы и скорость развертывания в боевое положение. В частности, на развертывание установки требуется всего несколько минут.

У нас есть человек, который за этим всем смотрит. Он подает команду, что в наш район летит FPV-дрон. Ну и мы слаженно всем экипажем отрабатываем по нему отметил Монолит

Высокая мобильность самоходных гаубиц "Гвоздика" позволяет все чаще использовать тактику "кочующего орудия", меняя огневые позиции несколько раз в сутки. Маневр позволяет выходить из прицельной зоны противника.