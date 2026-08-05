Москва5 авг Вести.Самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" можно назвать снайперским орудием, а ее высокая мобильность позволяет, отработав задачу, быстро сменить используемую огневую точку. Об этом рассказали военкору ИС "Вести" Кириллу Попову старший наводчик орудия с позывным Литтл и заряжающий расчета с позывным Гром.

Артиллеристы 55-й дивизии морской пехоты группировки войск "Восток" сейчас наносят мощные удары по логистике и резервам ВСУ в Днепропетровской области.

Можно сказать, что это снайперское орудие. Бьет очень точно, до ста метров разлет у нее, даже меньше. Делаем от пяти до десяти выстрелов и уходим в укрытие рассказал Литтл

Артиллерийская батарея группировки "Восток" использует тактику "кочующего орудия", меняя огневые точки несколько раз в сутки. Все чаще для боевой работы "Гвоздики" используются закрытые огневые позиции.

Стараемся работать быстро. Замаскироваться, чтобы лишний раз не спалиться. Противник тоже не дремлет, применяет FPV-дроны, "Бабы-Яги" и все остальное сообщил Гром

Ранее бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ рассказали о главных достоинствах БПЛА "Молния".