Командир рассказал о преимуществах буксируемой артиллерии в зоне СВО Командир рассказал об эффективности гаубицы Д-30 в Ореховом

Москва16 июн Вести.В боях за населенный пункт Ореховое 136-ой гвардейский артиллерийский полк БАРС использует реактивные, самоходные и буксируемые орудия. Сейчас самые высокие результаты показывают буксируемые гаубицы Д-30. Об этом рассказал ИС "Вести" командир этого полка.

Из-за широкого применения разведывательных дронов самоходной артиллерии стало сложнее маневрировать, отметил он.

Вы знаете, с тем моментом, как только появились "птицы", буксируемая артиллерия стала эффективнее выполнять боевые задачи, чем самоходная. Потому что самоходке надо выдвинуться. Ее уже на пути выдвижения начинают ловить фи-пи-дроны, занять огневую позицию, выполнить огневую задачу и еще и смыться с этой огневой позиции, то есть оставить ее. А буксируемую артиллерию, да, мы закопаны, стоим на месте, стоим в блиндажах сказал командир

Безопасность гаубичных расчетов в населенном пункте Ореховое зависит от качества маскировки и фортификации. Орудия размещают в заглубленных капонирах с защитным навесом, добавил он.