"Выбрали свою участь": огнеметчик ВДВ рассказал о жестком бое с ВСУ

Огнеметчик ВДВ: в жестком бою предложил противнику "выбрать участь" "Выбрали свою участь": огнеметчик ВДВ рассказал о жестком бое с ВСУ

Москва2 авг Вести.Подразделения воздушно-десантных войск задействованы на всех участках фронта спецоперации. В ходе боев десантники предлагает боевикам ВСУ сдаваться. Отказываясь, те сами выбирают свою участь. Об этом заявил ИС "Вести" огнеметчик подразделения ВДВ с позывным Аврора.

Военнослужащий рассказал подробности одного из таких боев во время штурма опорного пункта.

Нас было 4 человека, их [ВСУ] было 6. Первый в опорный пункт прыгнул, сразу ликвидировал 2 боевиков с ближнего боя. Бой длился полчаса…. Были предложения им - сдаться. Я им нормальным языком говорил: "Сдавайтесь, все будет в порядке". Они выбрали сами свою участь поделился одной из историй Аврора

Город Орехов Запорожской области находится под полным контролем российских военных. В пригороде подразделения ВДВ круглосуточно бьют по дорогам снабжения украинских неонацистов, создав 30-километровую килл-зону.