Боец ВДВ: километраж килл-зоны в Ореховом составляет 30 км по обе стороны "30 км по обе стороны": боец ВДВ назвал километраж килл-зоны в Ореховом

Москва2 авг Вести.Город Орехов в Запорожской области находится под полным контролем российских военных. В пригороде подразделения воздушно-десантных войск круглосуточно бьют по дорогам снабжения украинских неонацистов. Об этом рассказал ИС "Вести" начальник расчета БПЛА подразделения ВДВ с позывным Видман.

Операторы ударных дронов полностью перекрыли логистику городского гарнизона, отметил он.

Километров по 30 от линии боевого соприкосновения в каждую сторону - это килл-зона (участок местности на передовой и в прифронтовой полосе, где любое движение техники или пехоты мгновенно обнаруживается и уничтожается – прим. ред.)... Земля будет ничейной, пока на нее не вступит нога русского солдата. Первая линия - на плечах штурмовиков, разведчики. Вторая линия - это коптерщики-разведчики, ударники, связисты сказал Видман

Подразделения воздушно-десантных войск задействованы на всех участках фронта. От северных границ в Сумской области до южных рубежей в Херсонской области.