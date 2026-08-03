Член экипажа о РСЗО "Торнадо -С": нашу боевую машину враг не любит, "пищит"

Командир "Торнадо-С" рассказал, как РСЗО выполняет боевые задачи Член экипажа о РСЗО "Торнадо -С": нашу боевую машину враг не любит, "пищит"

Москва3 авг Вести.От выставочного стенда - к реальным ударам по врагу: именно такой путь проделала реактивная система "Торнадо-С" - грозное оружие российской армии, которое уже активно работает на передовой. О технических характеристиках и специфике эксплуатации установки в составе 232-й реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" рассказал ИС "Вести" командир расчета Максим Пахомов.

По его словам, "Торнадо-С" — высокоточная 300-мм РСЗО, отличающаяся от предшественников увеличенной дальностью стрельбы и наличием системы управления огнем. Дистанционное управление пуском и работа с безопасных дистанций делают ее крайне эффективной.

Это даже не мозги, это управление мозгами, а сами мозги у нас в самом реактивном снаряде. Мозги умные. Поэтому и называется управляемый реактивный снаряд рассказал Пахомов

Выход боевой машины на рубеж сопровождается организацией круговой охраны Учитывая высокую вероятность атаки FPV-дронами противника, экипаж использует тактику частой смены огневых позиций, рассредоточивая их по широкому фронту, чтобы исключить поражение. Враг боится "Торнадо-С" и пытается охотиться на нее.

Нашу боевую машину враг не любит, пищит. Тем более машина очень точная работает на дальние расстояния и мощная. Пытаются выследить, но пока безрезультатно рассказал заместитель начальника расчета Виктор Новоселов

Высотный профиль полета (до 30 км) в сочетании с дальностью свыше 100 км обеспечивает эффективную доставку боеприпаса. Раскрытие кассетной БЧ на высоте 2 км гарантирует оптимальное покрытие площади поражения в заданном квадрате. Результаты объективного контроля свидетельствуют о высокой эффективности применения.

Ранее гвардии полковник, командир 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Денис Могилевец рассказал, что российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" – оружие победы. Оно может потягаться с американскими HIMARS.В госкорпорации "Ростех" отметили, что РСЗО "Торнадо-С" имеет очень "длинную руку" поражения и может отправить залп буквально за линию горизонта.