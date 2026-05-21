Российские "Терминаторы" выбивают украинскую пехоту из укреплений "Известия" рассказали, как в зоне СВО применяют БМПТ "Терминатор"

Москва21 мая Вести.Российские военные нашли новый способ применения боевых машин поддержки танков "Терминатор" в зоне СВО. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, БПМТ помогают танкам зачищать укрепления от вражеской пехоты.

Источник пояснил, что сначала позиции противника с дистанции до 15 километров обстреливают танки. После этого по вражеским укреплениям начинают вести огонь "Терминаторы, добивая выживших боевиков.

Впрочем, эксперты считают, что без пехоты взять укрепрайон все равно не получится.

В конечном итоге все решает пехота. Пока она не добьет врага и не зайдет в укрепрайон, его нельзя назвать взятым заявил военный эксперт Юрий Лямин

БМПТ "Терминатор" создана на базе основных боевых танков Т-90 и Т-72. Бронемашина вооружена двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками, а также несет четыре пусковые установки для управляемых ракет "Атака", два курсовых гранатомета АГС-17 и один пулемет Калашникова.

Комплекс вооружения БМПТ позволяет ей эффективно уничтожать вражескую пехоту и бронетехнику.