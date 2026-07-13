Москва13 июл Вести.Военнослужащие ВС РФ осваивают модернизированные танки Т-72Б3А, оснащенные комплексом активной защиты и дополнительными средствами противодействия беспилотникам, сообщает газета "Известия".

Как рассказал командир танковой роты старший лейтенант Алексей Войков, боевая машина уже прошла испытания на полигонах, где показала высокую эффективность против дронов.

По словам бойцов, в ближайшие дни танк планируют отправить на линию боевого соприкосновения. На фронте новая техника будет прикрывать мобильные огневые группы.

Танки в ходе выдвижения вперед прикрывают мобильные огневые группы. Позиции для боевых машин мы готовим заранее – устанавливаем там системы РЭБ, посылаем туда еще одну группу, которая контролирует небо пояснил Войков

Отмечается, что на танке установлен комплекс активной защиты "Арена-М", позволяющий уничтожать не только летящие в танк снаряды и гранатометные боеприпасы, но и малые беспилотники.

Ранее российский танк Т-72 был назван лучшей боевой машиной этого класса в мире по итогам рейтинга, подготовленного американским изданием The National Interest. Попасть в топ отечественной бронетехнике помогли результаты применения в ходе специальной военной операции на Украине.