Москва28 июнВести.Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" – оружие победы. Оно может потягаться с американскими HIMARS. Такое мнение ИС "Вести" выразил гвардии полковник, командир 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Денис Могилевец.
Он отметил, переход на новую систему залпового огня "Торнадо-С" в зоне проведения спецоперации произошел в 2023 году.
[Раньше] мы работали пакетами целиком или полпакета такого – ползалпа или залп. Площадь накрывали. Снаряды там обычные – то есть осколочно-фугасные, они неуправляемые. Торнадо-С – серьезное оружие, оружие победы, все его так их негласно называют. Снаряды у них, управляемые реактивные снарядысказал офицер
По его словам, эффективность оружия – в его точности, что чем-то схоже с американскими РСЗО HIMARS.
Чем-то мы можем с ними потягаться. В некоторых вопросах. В точности. Поначалу, когда они появились, у них точность была. Сейчас они продолжают работать только исключительно площадями. И по мирному населению почему-то повадилисьдобавил Могилевец
Ранее в госкорпорации "Ростех" отметили, что РСЗО "Торнадо-С" имеет очень "длинную руку" поражения и может отправить залп буквально за линию горизонта.