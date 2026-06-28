"Оружие победы": полковник ВС РФ рассказал о преимуществе РСЗО "Торнадо-С" Полковник армии России Могилевец о "Торнадо-С": это оружие победы

Москва28 июн Вести.Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" – оружие победы. Оно может потягаться с американскими HIMARS. Такое мнение ИС "Вести" выразил гвардии полковник, командир 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Денис Могилевец.

Он отметил, переход на новую систему залпового огня "Торнадо-С" в зоне проведения спецоперации произошел в 2023 году.

[Раньше] мы работали пакетами целиком или полпакета такого – ползалпа или залп. Площадь накрывали. Снаряды там обычные – то есть осколочно-фугасные, они неуправляемые. Торнадо-С – серьезное оружие, оружие победы, все его так их негласно называют. Снаряды у них, управляемые реактивные снаряды сказал офицер

По его словам, эффективность оружия – в его точности, что чем-то схоже с американскими РСЗО HIMARS.

Чем-то мы можем с ними потягаться. В некоторых вопросах. В точности. Поначалу, когда они появились, у них точность была. Сейчас они продолжают работать только исключительно площадями. И по мирному населению почему-то повадились добавил Могилевец

Ранее в госкорпорации "Ростех" отметили, что РСЗО "Торнадо-С" имеет очень "длинную руку" поражения и может отправить залп буквально за линию горизонта.