Командир расчета "Града" рассказал, как РСЗО работает в Запорожской области

Командир расчета "Града": одни ударом уничтожили технику и до роты пехоты ВСУ Командир расчета "Града" рассказал, как РСЗО работает в Запорожской области

Москва14 авг Вести.В Запорожской области российские военные группировки "Восток" ведут плотный огонь из "Града". Под огнем РСЗО пехоте противника не поднять головы. Об этом заявил ИС "Вести" командир боевой машины с позывным Конь.

Маневр называется "огневым прочесыванием", указал он.

Отрабатываем без пристрелки. Сразу пакетом в 40 снарядов. Сожгли три машины и до роты составили потери личного состава, чтобы дальше штурмовые отряды смогли спокойно зайти сказал Конь

В современных РСЗО собрано все лучшее от прошлых моделей. Модернизация техники влияет на эффективность выполнения боевых задач, рассказал водитель-заряжающий с позывным Сова.