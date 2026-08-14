Москва14 авгВести.В Запорожской области российские военные группировки "Восток" ведут плотный огонь из "Града". Под огнем РСЗО пехоте противника не поднять головы. Об этом заявил ИС "Вести" командир боевой машины с позывным Конь.
Маневр называется "огневым прочесыванием", указал он.
Отрабатываем без пристрелки. Сразу пакетом в 40 снарядов. Сожгли три машины и до роты составили потери личного состава, чтобы дальше штурмовые отряды смогли спокойно зайтисказал Конь
В современных РСЗО собрано все лучшее от прошлых моделей. Модернизация техники влияет на эффективность выполнения боевых задач, рассказал водитель-заряжающий с позывным Сова.