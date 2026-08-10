Командир с позывным Самара рассказал, как гаубица уничтожила МАХ РRO ВСУ

Командир батареи "Востока" рассказал об уничтожении МАХ РRO противника Командир с позывным Самара рассказал, как гаубица уничтожила МАХ РRO ВСУ

Москва10 авг Вести.В Запорожской области силами группировки войск "Восток" уничтожен бронеавтомобиль МАХ РRO с пехотой ВСУ. Подробностями поделился с ИС "Вести" командир батареи с позывным Самара.

Боевики шли на передовую для контратаки, но напоролись на огонь артиллерии группировки "Восток" - сработал расчет самоходки "Мста-С"

Противник предпринял попытку контрнаступления - на бронированных автомобилях МАХ РRO завозил личный состав на наши рубежи. В ходе работы вторым снарядом было прямое попадание в машину, где мгновенно начал детонировать боекомплект рассказал Самара

Самоходные гаубицы "Мста-С" держат фронт под плотным огнем: уничтожаются укрепления, техника и артиллерия врага. Точным ударом ликвидирован узел управления дронами ВСУ. В работе — высокоточный "Краснополь". Сочетание лазерного наведения и спутниковой корректировки гарантирует попадание точно в цель

"Краснополь" применяем для уничтожения пунктов управления БПЛА, где необходимо именно точечное попадание в сам пункт для вывода его из строя рассказал Самара

Ранее сообщалось, что новейший управляемый снаряд "Краснополь-М2" в своей точности превзошел западные аналоги. В госкорпорации Ростех отметили, что применение таких снарядов позволяет превращать самоходные артиллерийские установки и буксируемые гаубицы в инструмент точечного уничтожения вражеских объектов.