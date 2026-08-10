Москва10 авгВести.В Запорожской области уничтожен бронеавтомобиль MaxxPro с пехотой ВСУ. Боевики шли на передовую для контратаки, но встретили огонь артиллерии группировки войск "Восток". Механик-водитель самоходной гаубицы "Мста-С" с позывным Главарь рассказал ИС "Вести" об основной своей задаче.
Постоянно контролировать машину, чтобы в любой момент быть готовым оперативно сменить позицию и спасти технику от обстрелов или атак дронов – главное предназначение водителя, потому что высокоточные самоходки — желанная цель для противника. При этом на нанесение удара у самоходки не больше 10 минут.
Машину надо всегда контролировать, потому что вдруг придет приказ перекатиться очень быстро. Где-то артобстрел, где-то FPV -дроны, то есть машину нужно всегда спастирассказал механик-водитель с позывным Главарь
По завершении боевого задания экипаж применяет специальное покрытие для маскировки техники. Данное "антидроновое одеяло" позволяет нивелировать тепловой след машины, нагревающейся в процессе эксплуатации до 100 градусов, что делает ее практически невидимой для средств оптико-электронной разведки противника.
Ранее командир батареи "Востока" рассказал подробности об уничтожении бронеавтомобиля противника.