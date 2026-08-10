Механик-водитель "Мста-С": машину нужно всегда контролировать и спасать

Механик-водитель "Мста-С" рассказал, как управляет боевой машиной Механик-водитель "Мста-С": машину нужно всегда контролировать и спасать

Москва10 авг Вести.В Запорожской области уничтожен бронеавтомобиль MaxxPro с пехотой ВСУ. Боевики шли на передовую для контратаки, но встретили огонь артиллерии группировки войск "Восток". Механик-водитель самоходной гаубицы "Мста-С" с позывным Главарь рассказал ИС "Вести" об основной своей задаче.

Постоянно контролировать машину, чтобы в любой момент быть готовым оперативно сменить позицию и спасти технику от обстрелов или атак дронов – главное предназначение водителя, потому что высокоточные самоходки — желанная цель для противника. При этом на нанесение удара у самоходки не больше 10 минут.

Машину надо всегда контролировать, потому что вдруг придет приказ перекатиться очень быстро. Где-то артобстрел, где-то FPV -дроны, то есть машину нужно всегда спасти рассказал механик-водитель с позывным Главарь

По завершении боевого задания экипаж применяет специальное покрытие для маскировки техники. Данное "антидроновое одеяло" позволяет нивелировать тепловой след машины, нагревающейся в процессе эксплуатации до 100 градусов, что делает ее практически невидимой для средств оптико-электронной разведки противника.

Ранее командир батареи "Востока" рассказал подробности об уничтожении бронеавтомобиля противника.