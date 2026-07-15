Поддубный показал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Запорожье Поддубный: уничтожение складов ВСУ ограничило работу БПЛА противника в Запорожье

Москва15 июл Вести.Уничтожение склада боекомплектов ВСУ ограничило работу вражеских беспилотников на одном из участков спецоперации (СВО) на Запорожском направлении. Кадры работы бойцов группировки войск "Восток" показал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Поддубный отметил, что боеприпасы и БПЛА противник прятал в зданиях и замаскированных укрытиях в лесополополосах.

Уничтожение складов БК ограничило применение ВСУ ударных беспилотников на одном из участков спецоперации на Запорожском направлении сообщил военкор

Он также перечислил оборудование, которое было уничтожено ударами ВС РФ.

В результате работы наших специалистов уничтожены хранилища боеприпасов, площадки подготовки дронов к вылету, а также оборудование подразделений беспилотных систем ВСУ, включая места хранения FPV‑дронов и тяжелых гексакоптеров типа "Баба‑Яга" отметил Евгений Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в течение суток поразили места хранения беспилотников дальнего действия украинской армии.