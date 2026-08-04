Москва4 авг Вести.Российские бойцы группировки "Восток" на южно-донецком направлении с помощью танка Т-80 на протяжении месяца срывали ротацию противника и уничтожили всю их вспомогательную боевую технику. Об этом сообщил ИС "Вести" оператор-наводчик с позывным Лекарь.

Время заряжания пушки танка Т-80БВМ составляет 6,5 секунды. За минуту происходит 6-7 выстрелов. Бойцы успевают это сделать вместе с корректировкой, пояснил он.

Боевая машина на протяжении месяца, переходя с одной закрытой позиции на другую, мешала ВСУ в секторе обороны в 400 квадратных километров. Скорость, мобильность и дальность стрельбы орудия позволили нарушить планы ВСУ на огромной площади, при этом сама машина осталась незамеченной.

Нарушили ротацию противника. На протяжении месяца мы не давали противнику смениться. Мы уничтожали всю силу, которая прибывала на подмогу, мы всю ее уничтожали. Там были техника, пехота, мотоциклы, квадроциклы. Все это было уничтожено рассказал Лекарь

Танкисты находятся на боевом дежурстве круглые сутки и редко задерживаются на одном месте. На передовой уже заранее подготовлены десятки закрытых огневых позиций, между которыми машина перемещается и контролирует огромный сектор фронта.

Линия фронта на южно-донецком направлении двигается на запад каждый день. Бойцы "Востока" продолжают расширять плацдарм в районе Александровки. в районе Лесного под контроль "Востока" перешел ряд важных узлов обороны ВСУ. Также были уничтожены наземные станции управления.