"Восток": достаточно трех снарядов, чтобы остановить врага на СВО

В "Востоке" останавливают противника тремя снарядами "Восток": достаточно трех снарядов, чтобы остановить врага на СВО

Москва10 июл Вести.Военные 60-й бригады группировки войск "Восток" удерживают позиции на южнодонецком направлении. Российские бойцы контролируют десятки квадратных километров. Об этом заявил оператор-наводчик подразделения с позывным Мурман.

Группы противника состоят из нескольких человек, отметил он.

Как правило, противник заходит малыми группами. Чтобы их поразить или остановить, снаряда три тратим. Первый - пристрелочный. Напугали. И второй-третий - уже можем в цель попасть сказал Мурман

Российские войска закрепилась на стратегической высоте, расположенной на подступах к села Лесное.

Боец "Востока" рассказал о роли подвалов, выстроенных в Новоселовке.