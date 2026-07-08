Штурмовики "Востока" пошли на хитрость при взятии днепропетровской Александровки Штурмовики "Востока" рассказали, как перехитрили ВСУ в боях за Александровку

Москва8 июл Вести.Штурмовики 36-й бригады группировки войск "Восток" рассказали ИС "Вести", как использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки в Днепропетровской области.

Внезапная встреча с противником могла стать роковой для штурмовиков, но реакция и опыт позволили выйти из противостояния победителями.

Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад вроде идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала пояснил стрелок Цакони

В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки противник уже был обессилен.

Когда мы уже начинаем подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав туда завести. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет. Тяжело. Мы им все перерезаем, чтобы пацанам было легче, чтобы моральный дух их погасить сказал командир штурмовой роты с позывным Туча

После взятия Александровки бойцы "Востока" выстроили устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие.