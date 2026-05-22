Москва22 маяВести.Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" прорвали мощную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Новопавловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.
Штурмовикам удалось прорвать оборону противника, который превратил данный район в мощный укрепленный узелотмечает Минобороны
Операцию проводили при взаимодействии с расчетами беспилотников (БПЛА), артиллерией и другими подразделениями.
Противник оказывал сопротивление, применяя ударные дроны и минометы. Однако благодаря грамотной тактике и профессионализму военнослужащих российского штурмового отряда оборона ВСУ была сломленаподчеркивает Минобороны
Захват опорных пунктов на подступах к Новопавловке создал благоприятные условия для продвижения войск "Центра" на днепропетровском направлении, заключает Минобороны.
Между тем ВСУ несут большие потери в Днепропетровской и Запорожской областях, заявил военный эксперт Андрей Марочко.