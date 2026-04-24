Марочко: ВСУ несут большие потери в Днепропетровской и Запорожской областях

Москва24 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Днепропетровской области, а также в соседней Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Украинские боевики продолжают нести ощутимые потери в районе населенного пункта Верхняя Терса. Есть довольно-таки ощутимые потери украинских боевиков в Днепропетровской области. Там, где действует наша группировка "Центр". Прежде всего, это населенные пункты Покровское, Великомихайловка, Андреевка. В районах этих населенных пунктов у украинских боевиков выросли потери с начала текущей недели приводит ТАСС слова Марочко

ВСУ пытаются контратаковать на запорожском участке, но несут большие потери у населенного пункта Верхняя Терса в Запорожской области, заключил Марочко.