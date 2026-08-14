Боец Сова: оторваться от FPV-дрона удалось благодаря новому РСЗО "Помогло новое оснащение РСЗО": боец рассказал как оторвался от FPV-дрона

Москва14 авг Вести.В современных РСЗО собрано все лучшее от прошлых моделей. Модернизация техники влияет на эффективность выполнения боевых задач. Об этом заявил ИС "Вести" водитель-заряжающий с позывным Сова.

В машину добавились спутниковая навигация, автоматическая система управления огнем, РЭБ-система и дополнительная защита от беспилотников. Одному из расчетов удалось уйти от преследования FPV-дрона, указал он.

Была ситуация, гонял от FPV-дрона. Я медлить не стал, сразу же нашёл свёрток, с дороги, которая на позицию была. Ушел в переулок и FPV-дрон полетел за мной. Включил РЭБ, и птичку получилось поглушить рядом, возле машины она упала рассказал Сова

В Запорожской области российские военные ведут плотный огонь из РСЗО "Град". Находясь под ним, пехоте противника - не поднять головы, добавил командир боевой машины с позывным Конь.