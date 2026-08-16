Боец с позывным Бах рассказал о преимуществах ЗРПК "Панцирь" Боец с позывным Бах: ЗРПК "Панцирь" способен поразить любую цель

Москва16 авг Вести.Противник не жалеет средств для поражения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь", поскольку он способен справиться с любой целью. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военнослужащий с позывным Бах.

Основной принцип применения ЗРПК "Панцирь" - автономные боевые действия, пояснил боец.

Он как маленький спецназовец. Его высадили, он уже ищет, сам отрабатывает… Самая большая опасность - это крылатые ракеты считает Бах

Он указал на отсутствие невыполнимых целей для "Панциря".

По-моему, таких целей нет. Он захватывал целые косяки птиц [БПЛА] добавил Бах

В частности, "Панцирь" способен поразить дальнобойные ракеты ВСУ "Фламинго".

Противник по данным машинам средств не жалеет нисколько… Все летит в эту машину, потому что машина мобильная, срывает планы противника очень серьезно. Постоянно перемещается по полю боя… "Фламинго" ракета достаточно большая... Цель нетрудная добавил он

Обучение работе на ЗРПК, по словам бойца, занимает пять лет.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что "Панцирь" - самая популярная система ПВО в мире