Москва16 авг Вести.Военнослужащий с позывным Бах в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал о принципах работы зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь", защищающего небо Москвы.

ВСУ чаще всего при атаках московского региона применяют беспилотники, но также до Подмосковья иногда долетают крылатые ракеты. Защищают столичное небо от них несколько расчетов.

У нас есть общий канал связи, и мы понимаем, кто по какой цели работает. И поэтому идет четкое распределение огня пояснил Бах

Вражеские ракеты HIMARS отличаются высокой скоростью, но для ПЗРК это не является проблемой, отметил командир.

Опыт имеется. Он летит где-то 500-550 м/с, поэтому по нему надо очень быстро работать добавил военнослужащий

На данный момент на машине комплекса "Панцирь" два типа ракет - малой и средней дальности. Маленькая ракета рассчитана на уничтожение БПЛА и работает по цели, которая находится ближе.

Поближе, помедленнее. Но есть опыт применения и по крылатым ракетам. А с той стороны - пушечное вооружение… Стреляют 30-миллиметровыми снарядами различного типа. В основном это осколочно-фугасные, зажигательные и трассирующие уточнил он

Ранее в "Ростехе" рассказали, какие ракеты перехватывает "Панцирь-С" в зоне СВО.