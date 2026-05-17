Ракета-дрон "Барс" использовалась ВСУ при массированном налете на Москву УНИАН: при массированной атаке на Москву использовалась ракета-дрон "Барс"

Москва17 мая Вести.В налете беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на Москву в ночь на 17 мая 2026 года Москву участвовали дрон FP-1 и ракета-дрон "Барс". Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что дрон FP-1 уже давно осуществляют налеты на российские регионы, в отличие от "Барса", который впервые был замечен в такой крупной операции.

По данным издания, отличительные качества "Барса" — небольшой размер, скорость, дальность около 700-800 км и мощная боевая часть.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, за последние сутки были сбито больше 120 БПЛА. Ранены 12 человек, три дома получили повреждения.