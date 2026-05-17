Собянин: 12 человек на проходной МНПЗ пострадали от беспилотников

Москва17 мая Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что в результате массированной атаки ВСУ по столице беспилотниками были ранены 12 человек — строители находящиеся возле проходной МНПЗ.

При этом вражеская атака, по его словам, продолжается.

В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома сообщил он в мессенджере MAX

Собянин отметил, что за сутки были сбиты свыше 120 БПЛА.