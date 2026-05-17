Москва17 маяВести.Мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что в результате массированной атаки ВСУ по столице беспилотниками были ранены 12 человек — строители находящиеся возле проходной МНПЗ.
При этом вражеская атака, по его словам, продолжается.
В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три домасообщил он в мессенджере MAX
Собянин отметил, что за сутки были сбиты свыше 120 БПЛА.