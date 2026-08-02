Москва2 авг Вести.Контроль "малого неба", то есть пространства, в котором действуют беспилотники, является приоритетной задачей для российских войск. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал заместитель министра обороны, Герой России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров. Он отметил большой объем работы в этом направлении.

Ключевая тема – это сегодня борьба за "малое небо". "Малое небо" – это самая ключевая тема и для нас, и для противника, вот в этой полосе, что у них 30 километров, что у нас 30 километров. Вот это "мало небо" надо завоевать любыми путями: РЭБ, средствами поражения, там, средствами противодействия тому, что сейчас делают войсковое ПВО и так далее. Тут большой объем работы рассказал Евкуров

"Малое небо" – это термин, обозначающий высоту примерно до 1,5 километров, где в основном летают разведывательные и ударные дроны.

Ранее Евкуров рассказал, как часто посещает бойцов. По его словам, он старается уделять два-три дня в неделю на такие встречи.