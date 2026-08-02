Москва2 авг Вести.Характер современных боевых действий сильно изменился по сравнению с тем, какой война была раньше. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил заместитель министра обороны, Герой России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Замминистра обороны отметил, что сейчас на фронте используются новые методы ведения боя, которые требуют совершенно другой подготовки военных.

Я и академию заканчивал, понятно, и определенный опыт есть, но скажу так, что ни один прогноз современной войны специальная военная операция не подтвердила. Ну, в классическом своем варианте то, что мы привыкли считать как классическая война, – не подтвердила. Потому что даже действия в начале батальонных тактических групп, в последующем там ротами, батальонами, полками – это уже не работает. Ну, другая война, другие подходы, другие средства, в том числе поражения. Ну и, естественно, с учетом этого совершенно другая подготовка сказал Евкуров

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что характер боевых действий в зоне проведения спецоперации постоянно меняется с точки зрения технологий и потребностей российских войск.