Замминистра обороны рассказал, как часто встречается с бойцами СВО Замминистра обороны раскрыл детали встреч с бойцами СВО

Москва2 авг Вести.Заместитель министра обороны, Герой России, генерал армии Юнус-Бек Евкуров старается проводить встречи с бойцами два-три раза в неделю. Об этом он рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он добавил, что старается оказывать помощь и содействие тем бойцам, которые в этом нуждаются, а также поощрять отличившихся.

Два-три дня в неделю стараюсь выбраться… Так что все, что происходит на любом полигоне, знаю не понаслышке. Ну, стараюсь все объехать, не только полигоны, полигон-то проще всего, а вот участки местности, а их очень много. Проехать, посмотреть, увидеть. Ну и постараться оказать помощь, содействие, ну и поощрить тех ребят, которые делают лучше, чем вчера заявил Евкуров

Ранее Евкуров посетил боевую подготовку солдат. Там он разрешил бойцу повесить автомат так, как ему будет удобно в бою.