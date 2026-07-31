Москва31 июлВести.Заместитель министра обороны, генерал армии и Герой России Юнус-Бек Евкуров рассказал историю о запоминающейся встрече с бойцом специальной военной операции.
Военачальник в разговоре с KP.RU поделился, как на полигоне познакомился с 57-летним солдатом, стоящим на рубеже в окопе.
Такой бодрый, живчик. Я говорю: "Не тяжело вам?" "Нет, нормально". "С таким возрастом может вас там куда-то?" "Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятамивспоминает Евкуров
По словам собеседника издания, военнослужащий готовился к очередному штурму.
Евкуров отметил, что именно такие мужественные и преданные люди сегодня защищают Родину, выразив твердую уверенность в том, что с подобным духом победа непременно будет на стороне России.
Комментируя мнение о том, что участники СВО отправляются туда исключительно ради денег, генерал решительно его опровергнул. Он подчеркнул: даже несмотря на подписание контрактов и получение выплат, финансовая сторона для военнослужащих не является ни основной, ни второстепенной мотивацией.