Москва12 июн Вести.Молодой боец специальной военной операции (СВО) пожертвовал жизнью, чтобы спасти свой отряд. Историю мужественного парня рассказал Герой России, участник первого потока программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев в документальном фильме Евгения Поддубного "Время героев", сообщает ИС "Вести".

Муссагалеев рассказал, что в тот период был командиром роты, и его бойцы отправились на задание. Однако противник стал атаковать группу дронами.

У меня людей было немного, 14 человек, но они все мои. И среди них был пацан 19-20 лет ему, раненый. И когда отходили ребята, их атаковали дроны "Баба-Яга", FPV, он понимает – все, если его потащат, то все останутся здесь. И знаете, что он говорит? "Мужики, бросите меня здесь, дайте мне гранату и автомат, я здесь останусь". А те его не слушают, и тогда он по радиостанции вышел на связь и говорит: "Командир, скажи, чтобы они отходили, я здесь останусь". Когда я это услышал, меня проняло аж до слез. Это настоящие герои, которые защищают нашу страну. И я с ними служил, руководил