Москва20 мая Вести.Создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Вооруженных сил РФ может кардинально изменить подход к обеспечению малых отрядов с БПЛА. Об этом заявил командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады "Сибирь", Герой России Олег Ликонцев.

В беседе с Национальной службой новостей он рассказал, что казаки обладают бесценным опытом применения дронов, поскольку беспилотники есть в любом казачьем подразделении в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему – и работа ведется уже общим коллективом. Слава Богу, теперь это будет делаться не за счет спонсорских денег, как раньше, а за счет отдельного выделенного бюджета пояснил Ликонцев

Он подчеркнул, что на СВО необходимы опытные специалисты-казаки, умеющие работать с различными беспилотными системами, в том числе с наземными.

Сегодня в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы. Они используются не только в БПЛА, но и в специальных тележках для вывоза раненых, подвоза снарядов или питания. Среди них – FPV‑отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками заявил Ликонцев

Ранее стало известно, что с начала СВО по состоянию на апрель 2026 года более 50 тысяч казаков приняли участие в боевых действиях. Из них 13 человек стали Героями России, а свыше 5 тысяч человек удостоены воинских наград.