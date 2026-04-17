Боец СВО рассказал, на что идут выплаты за уничтоженную технику противника

Москва17 апр Вести.Премиальные выплаты, которые бойцы СВО получают за уничтоженную технику врага, идут, в том числе на модернизацию собственных систем противодействия. Об этом ИС "Вести" рассказал замкомандира отряда беспилотных систем "Вега" группировки войск "Центр" Сергей Конько (позывной Сталик).

За технику платят. Это не себе деньги, они все уходят на модернизацию. Парни скидываются на то, чтобы еще больше улучшать свои позиции. Есть такой добровольный момент рассказал он

Кроме того, для бойцов беспилотных войск существует система премиальных баллов. По словам военного, в специальной программе начисляются бонусы и баллы для каждого из бойцов в зависимости от сложности выполненной миссии.

Обменять накопленные премиальные баллы можно на вооружение, технику или автомобиль, которые впоследствии используются для задач СВО.

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал об участии в СВО представителей российского казачества.