Атаман Кузнецов: казачьи подразделения сегодня воюют на всех фронтах СВО Атаман Кузнецов рассказал о масштабе участия казачьих войск России в СВО

Москва17 апр Вести.Участие в специальной военной операции (СВО) приняли уже больше 50 тысяч представителей российского казачества, несколько тысяч удостоено госнаград. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

По его словам, после начала СВО в 2022 году были проведены внеочередные советы атаманов.

Все единогласно поддержали [решение] нашего лидера, нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина о начале специальной военной операции, о поддержке мирных жителей Донбасса. Сразу было принято решение, мы начали формировать добровольческие казачьи подразделения, которых сегодня более 20 сформировано. Они воюют на всех фронтах рассказал атаман Всероссийского казачьего общества

Тогда же, в 2022 году, в зону СВО выдвинулись первые казачьи гуманитарные конвои.

На сегодняшний день только официально более 75 000 тонн гуманитарной помощи казачьи войска России доставили в зону специальной военной операции - в первую очередь мирным жителям. Принцип передачи - из рук в руки рассказал Кузнецов

В целом более 50 000 казаков прошли специальную военную операцию. Из них более 5 000 награждены государственными наградами. Многие представлены к государственным наградам, 13 Героев России - из них, к сожалению, пятеро посмертно. Сегодня - по контракту с Вооруженными силами, в добровольческих подразделениях - одновременно более 18 000 казаков находится на передовой. В ближайшее время мы планируем создавать еще ряд казачьих боевых подразделений сообщил Кузнецов

Президент России Владимир Путин на днях подписал указ, которым учреждены герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества.