Москва17 апрВести.Участие в специальной военной операции (СВО) приняли уже больше 50 тысяч представителей российского казачества, несколько тысяч удостоено госнаград. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
По его словам, после начала СВО в 2022 году были проведены внеочередные советы атаманов.
Все единогласно поддержали [решение] нашего лидера, нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина о начале специальной военной операции, о поддержке мирных жителей Донбасса. Сразу было принято решение, мы начали формировать добровольческие казачьи подразделения, которых сегодня более 20 сформировано. Они воюют на всех фронтахрассказал атаман Всероссийского казачьего общества
Тогда же, в 2022 году, в зону СВО выдвинулись первые казачьи гуманитарные конвои.
На сегодняшний день только официально более 75 000 тонн гуманитарной помощи казачьи войска России доставили в зону специальной военной операции - в первую очередь мирным жителям. Принцип передачи - из рук в рукирассказал Кузнецов
В целом более 50 000 казаков прошли специальную военную операцию. Из них более 5 000 награждены государственными наградами. Многие представлены к государственным наградам, 13 Героев России - из них, к сожалению, пятеро посмертно. Сегодня - по контракту с Вооруженными силами, в добровольческих подразделениях - одновременно более 18 000 казаков находится на передовой. В ближайшее время мы планируем создавать еще ряд казачьих боевых подразделенийсообщил Кузнецов
Президент России Владимир Путин на днях подписал указ, которым учреждены герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества.