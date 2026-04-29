Кадыров рассказал, что в СВО участвуют свыше 70 тысяч бойцов из Чечни Кадыров сообщил о 70 тысячах участников СВО из Чеченской Республики

Москва29 апр Вести.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвел важные итоги участия региона в специальной военной операции, представив актуальные данные о вкладе субъекта в достижение целей спецоперации. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно озвученной руководителем республики информации, общая численность бойцов, направленных из Чечни в зону боевых действий с начала СВО, превысила отметку в 70 тысяч человек.

По данным на 2025 год, в зону боевых действий было направлено более 55 тысяч военнослужащих из Чеченской Республики. Ранее Кадыров отмечал, что подготовка добровольцев для СВО ведется на базе Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, где они проходят обучение под руководством опытных инструкторов.