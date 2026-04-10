Песков: Путин провел телефонный разговор с Кадыровым и Куренковым

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина с Кадыровым и Куренковым

Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой МЧС Александром Куренковым в связи с последствиями аномальных осадков на Северном Кавказе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Путин переговорил по телефону с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а также находящимся в республике министром МЧС Куренковым сказал он

По словам Пескова, в ходе разговора обсуждались вопросы оказания помощи республике после подтоплений и паводков.

Ранее Куренков сообщил, что Путин сопереживает народам Дагестана и Чечни.