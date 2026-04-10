Последствия оползней в Чечне оценили Куренков и Кадыров

Москва10 апр Вести.Глава МЧС Александр Куренков и глава Чечни Рамзан Кадыров посетили села Чеченской Республики, пострадавшие от оползней. Об этом сообщает МЧС. Они осмотрели поврежденную инфраструктуру Ножай-Юртовского района, а также оценили масштаб последствий вызванных непогодой оползней.

Александр Куренков выразил благодарность участникам ликвидации последствий ЧС, а также пообщался с местными жителями.

Благодаря своевременно принятым мерам жертв удалось избежать говорится в сообщении

Селяне поблагодарили высоких гостей за быстрое решение проблемных вопросов.

По поручению главы республики, в Гудермесском районе, где оползни маловероятны, ведется активное строительство дома для граждан, чье жилье пострадало или было уничтожено стихией.

В пострадавших от непогоды районах республики круглосуточно продолжаются работы по восстановлению жизнеобеспечения населения.