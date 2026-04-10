Москва10 апрВести.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе приняли более 12 тысяч заявлений от пострадавших во время непогоды, передает ТАСС.
По данным обращениям планируют выделить единовременную материальную помощь.
В общей сложности здесь повреждены 2 648 домов. Для наиболее пострадавших уже начато строительство 145 домовзаявил глава республики
С 28 марта в Чечне на фоне ливней и последующих паводков подтопило более 4 тысяч жилых домов и придомовых территорий. Местами размыты дороги и повреждены объекты инфраструктуры.
9 апреля стало известно, что ситуацию с обширными паводками в Чечне и Дагестане переквалифицировали в ЧС федерального уровня. Такое решение приняли на заседании правительственной комиссии в Махачкале.