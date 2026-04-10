В Чечне подали более 12 тыс. заявлений на возмещение ущерба после непогоды

Москва10 апр Вести.Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе приняли более 12 тысяч заявлений от пострадавших во время непогоды, передает ТАСС.

По данным обращениям планируют выделить единовременную материальную помощь.

В общей сложности здесь повреждены 2 648 домов. Для наиболее пострадавших уже начато строительство 145 домов заявил глава республики

С 28 марта в Чечне на фоне ливней и последующих паводков подтопило более 4 тысяч жилых домов и придомовых территорий. Местами размыты дороги и повреждены объекты инфраструктуры.

9 апреля стало известно, что ситуацию с обширными паводками в Чечне и Дагестане переквалифицировали в ЧС федерального уровня. Такое решение приняли на заседании правительственной комиссии в Махачкале.