Москва29 апрВести.Российский президент Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова сделать все для поддержки пострадавших при паводках в Чечне. Об этом следует из информации на сайте Кремля.
По словам Путина, он посмотрел на то, как активно в Чечне идет работа по преодолению последствий стихии. Президент добавил, что ему известно о работе с министерством по чрезвычайным ситуациям.
Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил и по Дагестану, – чтобы подходили к оценкам не формально и помогли всем, кто нуждается. Это первоесказал глава государства
В среду, 29 апреля, Путин встретился с Кадыровым в Кремле.