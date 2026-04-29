Путин попросил Кадырова сделать все для поддержки пострадавших при паводках Путин попросил главу Чечни сделать все для поддержки пострадавших при паводках

Москва29 апр Вести.Российский президент Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова сделать все для поддержки пострадавших при паводках в Чечне. Об этом следует из информации на сайте Кремля.

По словам Путина, он посмотрел на то, как активно в Чечне идет работа по преодолению последствий стихии. Президент добавил, что ему известно о работе с министерством по чрезвычайным ситуациям.

Надеюсь, что будет все сделано для поддержки пострадавших людей. И, как я уже просил и по Дагестану, – чтобы подходили к оценкам не формально и помогли всем, кто нуждается. Это первое сказал глава государства

В среду, 29 апреля, Путин встретился с Кадыровым в Кремле.