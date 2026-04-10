Путин и Куренков созвонились во время визита главы МЧС в зону паводка в Чечне

Москва10 апр Вести.Президент России Владимир Путин совершил звонок главе МЧС Александру Куренкову во время его визита в зону затопления. Об этом сообщил сам Куренков.

Глава ведомства рассказал о звонке главы государства в ходе визита в Чечню.

Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились подчеркнул Куренков

Российский президент 6 апреля поручил главе МЧС и главе Дагестана Сергею Меликову оказывать помощь людям, пострадавшим от аномальных паводков. Кроме того, Путин поручил созвать совещание с участием представителей Дагестана и российских ведомств.

Ранее Куренков лично посетил Дагестан для инспекции на местах, как ведется ликвидация последствий стихии. 10 апреля он совместно с главой Чечни Рамзаном Кадыровым осмотрел поврежденную инфраструктуру в селах, пострадавших от оползней.