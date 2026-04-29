Москва29 апрВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с главой Чечни Рамзаном Кадыровым подчеркнул проблему доступности дошкольных учреждений в Республике Чечня.
Его слова передает пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что для региона является проблемой количество образовательных учреждений.
Нужно … предпринимать необходимые действия, чтобы и школ было побольше, и дошкольных учрежденийобратился Путин к Кадырову
Ранее в Чеченской Республике провели внеплановую аттестацию руководителей в сфере образования, после которой были сделаны соответствующие оргвыводы.