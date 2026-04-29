Путин указал на труднодоступность дошкольных учреждений в Чечне

Путин обратил внимание на проблему доступности дошкольных учреждений в Чечне Путин указал на труднодоступность дошкольных учреждений в Чечне

Москва29 апр Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с главой Чечни Рамзаном Кадыровым​​​ подчеркнул проблему доступности дошкольных учреждений в Республике Чечня.

Его слова передает пресс-служба Кремля.

Глава государства заявил, что для региона является проблемой количество образовательных учреждений.

Нужно … предпринимать необходимые действия, чтобы и школ было побольше, и дошкольных учреждений обратился Путин к Кадырову

Ранее в Чеченской Республике провели внеплановую аттестацию руководителей в сфере образования, после которой были сделаны соответствующие оргвыводы.