Москва17 апр Вести.В России в этом и следующем году будет увеличено количество казачьих кадетских корпусов. Об этом и о важности патриотического воспитания молодежи рассказал в интервью ИС "Вести" атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Он отметил: в России уже работают более 30 казачьих кадетских корпусов.

И в этом и следующем году благодаря Совету при президенте [РФ по делам казачества] количество казачьих кадетских корпусов будет увеличено. Очень большие запросы, и губернаторы многих субъектов идут навстречу - они понимают, что необходимо создавать казачьи кадетские корпуса. Ведь конкурс в казачьи кадетские корпуса — 5-7 человек на одно место. И вот результат: за пять лет тысячи и тысячи выпускников казачьих кадетских корпусов поступили в высшие образовательные учреждения силовых структур. Министерство обороны, ФСБ, Росгвардия, МВД и так далее - это тысячи лучших из лучших становятся офицерами подчеркнул Кузнецов

По его словам, с каждым годом растет членство в Союзе казачьей молодежи, в котором на сегодня уже более 205 тыс. человек. Активно создаются казачьи общества в вузах.

29 ведущих вузов страны вошли в Ассоциацию казачьих вузов и еще восемь ведущих университетов подали заявки. Внутри этих вузов мы создаем казачье общество и молодежь вовлекаем в жизнь российского казачества рассказал Кузнецов

Патриотическое воспитание, по словам атамана, прививает молодежи традиционные ценности казаков.

Казачество испокон веков славилось тем, что всегда стояло на защите рубежей нашей Родины, на защите границ, на территориальной обороне нашего государства - как это и происходит сейчас подчеркнул Кузнецов

По его словам, в каждом из более чем двух тысяч казачьих обществ по всей стране созданы военно-патриотические клубы. Ежегодно проводятся военно-полевые сборы с участием молодежи.

В прошлом году в военно-полевых сборах приняло участие более 23 тыс. казаков, из них более 10 тыс. - это молодежь. То есть мы прививаем им именно долг служения Отечеству. И самое важное - духовно-нравственное воспитание, защита Родины, любовь к Родине. И если с начала специальной военной операции в наших подразделениях средний возраст был 40-45, то сегодня у нас в зоне специальной военной операции находится очень большое количество молодежи. Это и операторы дронов, и многие другие специальности, которые освоила молодежь. А этому способствовала подготовка, которую мы постоянно проводили с молодежью подчеркнул Виталий Кузнецов

Также он сообщил: участие в специальной военной операции приняли уже больше 50 тысяч представителей российского казачества, несколько тысяч из них удостоены государственных наград.