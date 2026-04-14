У российского казачества появились герб, знамя и флаг Путин учредил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества

Москва14 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, которым учреждены герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества. Документ с текстом указа опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества говорится в документе

В указе отмечается, что решение принято для упорядочения официальных символов казачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также для сохранения и развития исторических традиций российского казачества.

В 2026 году заканчивается действующий план мероприятий по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что на следующий период 2027 – 2030 годы будет разработан и утвержден новый план.