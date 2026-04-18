Помощник президента: на СВО складывается новая казачья элита – будущие атаманы Помощник президента Миронов: на СВО формируется новая элита казачества

Москва18 апр Вести.На полях сражения специальной военной операции формируется новая элита казачества, которая вскоре встанет во главе Всероссийского казачьего общества, заявил помощник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов в интервью ИС "Вести".

Более 50 тыс. казаков приняли участие в специальной военной операции, 13 из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

Сегодня формируется новая элита на полях сражения. Это будущие атаманы, руководители кадетских казачьих корпусов, которые будут передавать свою любовь к родине отметил Миронов

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым учреждены герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества. Заместитель председателя Геральдического совета при президенте Российской Федерации Александр Цветков рассказал о значении элементов символики.