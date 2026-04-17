Москва17 апр Вести.На днях указом президента РФ Владимира Путина были учреждены герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества. О значении их элементов рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Геральдического совета при президенте Российской Федерации Александр Цветков.

По его словам, все, что используется в утвержденной казачьей символике, имеет определенный смысл.

Например, на гербе используется двуглавый орел. Он может быть в Российской Федерации на официальной символике применен только благодаря разрешению президента Российской Федерации. В данном случае президент разрешил в качестве геральдической основы герба Всероссийского казачьего общества использовать двуглавого орла. И символически понятно, что казачество — это издавна служивое сословие, служащее государству, его интересам. И орел подчеркивает эту значимость современного казачества, его роль - служение государству объяснил Цветков

Также на гербе присутствует исторический элемент - атаманские насеки, перевитые лентой. Они восходят к знаку лейб-гвардии Сводного казачьего полка, к состав которого входило большинство казачьих войск России, отметил Цветков.

В символике используются традиционные цвета российского казачества.

Синий цвет, во-первых, использовался на мундирах значительного количества казачьих войск в Российской Федерации. Кроме того, поскольку казаки принадлежат к кавалерии, к этому роду войск, то синий цвет — исконно самый распространенный кавалерийский. И в советское время даже кавалеристы носили околыши на фуражках и погоны синего цвета. И серебро — это традиционный, что называется, приборный металл, использовавшийся на казачьих мундирах. То есть пуговицы, металлизированное шитье на казачьих мундирах, на воротнике, на обшлагах, на погонах — все это было серебристого цвета у казаков. Поэтому синий с серебром сегодня — это главные регальные геральдические цвета современного российского казачества рассказал Александр Цветков

По его словам, еще в 2010 году указом президента РФ были учреждены гербы и знамена практически для всех существовавших на тот момент войсковых казачьих обществ.

Акт о символике Всероссийского казачьего общества, который принял президент Российской Федерации, завершает систему, сложившуюся за прошедшие годы. Герб, флаг и знамя Всероссийского казачьего общества — это наиболее общие символы всего российского казачества, которые обобщают ту систему, которая на сегодняшний день сложилась отметил Александр Цветков

Тем временем атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал ИС "Вести" о масштабе участия казачьих войск России в специальной военной операции.