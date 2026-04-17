Москва17 апр Вести.К патриотическому воспитанию молодежи следует активнее привлекать деятелей культуры и участников СВО. Такое заявление сделал вице-спикер Совета Федерации (СФ) РФ Юрий Воробьев в ходе выездного заседания Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при СФ.

Считаю... важным активнее привлекать в систему военно-патриотического воспитания наших деятелей культуры, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции сказал он

По мнению Воробьева, молодое поколение должно "знать героев нашего времени, гордиться ими", и из этого "рождается сопричастность к судьбе" страны и готовность защищать ее.

Воробьев полагает, что сейчас перед страной и обществом стоят новые вызовы, в их числе – информационная война и попытки искажения истории. По словам вице-спикера СФ, при таких условиях культура – "одновременно щит и оружие", которые учат критическому мышлению и прививают способность отличать правду от вымысла. Воробьев добавил, в частности, что нужно защищать российскую культуру, продвигать виды искусства, "которые воспитывают настоящих патриотов, именно им предстоит в будущем отстаивать суверенитет" РФ.