Герой РФ Юргин: в России важно говорить о семье и о малой Родине Герой РФ Юргин считает, что в России важно говорить на тему семьи

Москва28 апр Вести.Важно говорить о семье и растить людей, которые не будут потребителями. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил Герой РФ, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Игорь Юргин.

Он обратил внимание на то, что человек должен быть готов принести пользу своей Родине.

Важно говорить о семье, говорить о малой Родине, где ты родился. И какой вклад ты готов внести Родине. Ведь важно вырастить человека, не потребителя, а как бы социально ответственную личность, которая готова приносить пользую своей Родине. Я не говорю только про военную службу, я говорю про то, что каждый должен находиться на своем месте сказал Юргин

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