Москва31 июл Вести.Заместитель министра обороны, генерал армии Юнус-Бек Евкуров предпочитает носить солдатские берцы из-за удобства. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

Он отметил, что в основном командиры стараются выезжать в войска в форме, которую утвердил глава Минобороны.

Есть в ботинках, брюки навыпуск, а есть берцы. Я люблю берцы. Я так привык. Мне так удобнее. Они в генеральском кабинете. Понятное дело, чтобы - надел и поехал объяснил Евкуров

Евкуров добавил, что заместители министра обороны иногда посещают районы, где "афишировать себя" не стоит.